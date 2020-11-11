https://ria.ru/20201111/erevan-1584084219.html
Депутат от "Процветающей Армении" заявила о перекрытых въездах в Ереван
Депутат от "Процветающей Армении" заявила о перекрытых въездах в Ереван
Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян заявила, что власти в связи с митингом оппозиции перекрыли все дороги,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:02
2020-11-11T13:02
2020-11-11T13:11
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
ереван
процветающая армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян заявила, что власти в связи с митингом оппозиции перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей."Хотя власти перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей, к нам спешат наши граждане", - заявила Исаян на митинге.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html
баку
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана
В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном.
2020-11-11T13:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, ереван, процветающая армения, в мире