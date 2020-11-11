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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/erevan-1584083408.html
Более тысячи человек митингуют в Ереване с требованием отставки премьера
Более тысячи человек митингуют в Ереване с требованием отставки премьера
Более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:58
2020-11-11T12:58
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время митингующие скандируют "Никол - предатель". Время от времени у митингующих с полицией происходят стычки. Правоохранители производят точечные задержания митингующих. Люди продолжают подходить и участвовать в акциях.Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают прибывать к месту проведения митинга. Они выстраиваются в стороне от протестующих. Специальной техники для разгона демонстраций не замечено как у самого театра, так и в его окрестностях. Пока на месте присутствуют только не вооруженные подразделения МВД без специальной амуниции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/tsarukyan-1584082835.html
https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html
нагорный карабах
азербайджан
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Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана
В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном.
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Более тысячи человек митингуют в Ереване с требованием отставки премьера

12:58 11.11.2020
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время митингующие скандируют "Никол - предатель". Время от времени у митингующих с полицией происходят стычки. Правоохранители производят точечные задержания митингующих. Люди продолжают подходить и участвовать в акциях.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Лидера оппозиции Царукяна забрали в СНБ Армении
Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают прибывать к месту проведения митинга. Они выстраиваются в стороне от протестующих. Специальной техники для разгона демонстраций не замечено как у самого театра, так и в его окрестностях. Пока на месте присутствуют только не вооруженные подразделения МВД без специальной амуниции.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Сотрудники правоохранительных органов и участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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