https://ria.ru/20201111/erevan-1584083408.html

Более тысячи человек митингуют в Ереване с требованием отставки премьера

Более тысячи человек митингуют в Ереване с требованием отставки премьера

Более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:58

2020-11-11T12:58

2020-11-11T12:58

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время митингующие скандируют "Никол - предатель". Время от времени у митингующих с полицией происходят стычки. Правоохранители производят точечные задержания митингующих. Люди продолжают подходить и участвовать в акциях.Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают прибывать к месту проведения митинга. Они выстраиваются в стороне от протестующих. Специальной техники для разгона демонстраций не замечено как у самого театра, так и в его окрестностях. Пока на месте присутствуют только не вооруженные подразделения МВД без специальной амуниции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/tsarukyan-1584082835.html

https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном. 2020-11-11T12:58 true PT2M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире