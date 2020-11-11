Участники акции протеста в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна
12:41 11.11.2020 (обновлено: 12:59 11.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Участники массовой акции протеста на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся считают "предательством" подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе с территориальными уступками.
"Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства", - заявил на митинге экс-премьер Армении Вазген Манукян.
Представитель партии "Дашнакцтюн" заявил о создании комитета национального спасения для выхода из сложившейся ситуации, но подробности не привел.
В настоящее время митингующие скандируют "Никол - предатель". Время от времени у митингующих с полицией происходят стычки. Правоохранители производят точечные задержания митингующих. Люди продолжают подходить и участвовать в акциях.
Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают прибывать к месту проведения митинга. Они выстраиваются в стороне от протестующих. Специальной техники для разгона демонстраций не замечено как у самого театра, так и в его окрестностях. Пока на месте присутствуют только не вооруженные подразделения МВД без специальной амуниции.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.