https://ria.ru/20201111/erevan-1584078486.html

Участники акции протеста в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна

Участники акции протеста в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна

Участники массовой акции протеста на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:41

2020-11-11T12:41

2020-11-11T12:59

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Участники массовой акции протеста на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.Собравшиеся считают "предательством" подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе с территориальными уступками."Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства", - заявил на митинге экс-премьер Армении Вазген Манукян.Представитель партии "Дашнакцтюн" заявил о создании комитета национального спасения для выхода из сложившейся ситуации, но подробности не привел.В настоящее время митингующие скандируют "Никол - предатель". Время от времени у митингующих с полицией происходят стычки. Правоохранители производят точечные задержания митингующих. Люди продолжают подходить и участвовать в акциях.Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители продолжают прибывать к месту проведения митинга. Они выстраиваются в стороне от протестующих. Специальной техники для разгона демонстраций не замечено как у самого театра, так и в его окрестностях. Пока на месте присутствуют только не вооруженные подразделения МВД без специальной амуниции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном. 2020-11-11T12:41 true PT2M34S

Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване Полиция оцепила здание парламента в Ереване после ночи протестов против мирного соглашения по Нагорному Карабаху. 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. 2020-11-11T12:41 true PT2M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире