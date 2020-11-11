https://ria.ru/20201111/erevan-1584065572.html
На митинге в центре Ереване задержали несколько десятков оппозиционеров
На митинге в центре Ереване задержали несколько десятков оппозиционеров
Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:51
2020-11-11T11:51
2020-11-11T12:59
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
баку
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана
В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном.
2020-11-11T11:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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