https://ria.ru/20201111/erevan-1584065572.html

На митинге в центре Ереване задержали несколько десятков оппозиционеров

На митинге в центре Ереване задержали несколько десятков оппозиционеров

Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении... РИА Новости, 11.11.2020

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никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном. 2020-11-11T11:51 true PT2M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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