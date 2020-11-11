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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/erevan-1584064469.html
В Ереване начались задержания на митинге оппозиции
В Ереване начались задержания на митинге оппозиции
Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:45
2020-11-11T12:34
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.К площади Свободы стянуты силы полиции, в том числе спецназа.Ранее полиция и прокуратура призвали граждан воздержаться от участия в акции в условиях военного положения.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/armeniya-1583974577.html
баку
азербайджан
армения
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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире

В Ереване начались задержания на митинге оппозиции

11:45 11.11.2020 (обновлено: 12:34 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов и участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек задержаны в среду в Ереване на митинге, который проводят 17 оппозиционных партий в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
К площади Свободы стянуты силы полиции, в том числе спецназа.
Ранее полиция и прокуратура призвали граждан воздержаться от участия в акции в условиях военного положения.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияБеспорядки в ЕреванеЕреванВ мире
 
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