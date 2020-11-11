https://ria.ru/20201111/donbass-1584074060.html

Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс

Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс

Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 11.11.2020

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донбасс

нагорный карабах

дмитрий песков

москва

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584026046.html

донбасс

нагорный карабах

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, нагорный карабах, дмитрий песков, москва, в мире