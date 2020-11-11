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Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс
Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс
Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:27
2020-11-11T12:28
донбасс
нагорный карабах
дмитрий песков
москва
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584026046.html
донбасс
нагорный карабах
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донбасс, нагорный карабах, дмитрий песков, москва, в мире

Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс

12:27 11.11.2020 (обновлено: 12:28 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе..

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.
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ДонбассНагорный КарабахДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
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