Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс
12:27 11.11.2020 (обновлено: 12:28 11.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе..
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.