https://ria.ru/20201111/depp-1584065890.html
Стало известно, кто может заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Стало известно, кто может заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Студия Warner Bros. ведет переговоры с датским актером Мадсом Миккельсеном, который, возможно, заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях", сообщает... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:48
2020-11-11T12:48
2020-11-11T12:48
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Студия Warner Bros. ведет переговоры с датским актером Мадсом Миккельсеном, который, возможно, заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях", сообщает Deadline.Меньше недели прошло после известия о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" покидает франшизу, и ему активно ищут замену, поскольку съемки третьего фильма уже идут, а предполагаемая дата премьеры – июль 2022 года.В первых двух лентах Джонни Депп играл главного злодея – Геллерта Гриндельвальда, которого связывают сложные романтические отношения с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). Мадс Миккельсен известен по фильмам "Ганнибал" и "Доктор Стрэндж".Руководство студии попросило Джонни Деппа уйти из франшизы "Фантастические твари" после того, как он проиграл в суде дело против газеты The Sun. Актер обвинил издание в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Накануне стало известно, что актер получит гонорар за третью часть проекта в полном объеме (около десяти миллионов долларов), несмотря на то, что провел на съемках только один день.
https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп