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https://ria.ru/20201111/depp-1584065890.html
Стало известно, кто может заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Стало известно, кто может заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Студия Warner Bros. ведет переговоры с датским актером Мадсом Миккельсеном, который, возможно, заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях", сообщает... РИА Новости, 11.11.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
sun
эмбер херд
мадс миккельсен
джонни депп
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Студия Warner Bros. ведет переговоры с датским актером Мадсом Миккельсеном, который, возможно, заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях", сообщает Deadline.Меньше недели прошло после известия о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" покидает франшизу, и ему активно ищут замену, поскольку съемки третьего фильма уже идут, а предполагаемая дата премьеры – июль 2022 года.В первых двух лентах Джонни Депп играл главного злодея – Геллерта Гриндельвальда, которого связывают сложные романтические отношения с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). Мадс Миккельсен известен по фильмам "Ганнибал" и "Доктор Стрэндж".Руководство студии попросило Джонни Деппа уйти из франшизы "Фантастические твари" после того, как он проиграл в суде дело против газеты The Sun. Актер обвинил издание в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Накануне стало известно, что актер получит гонорар за третью часть проекта в полном объеме (около десяти миллионов долларов), несмотря на то, что провел на съемках только один день.
https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
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кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп

Стало известно, кто может заменить Деппа в "Фантастических тварях"

12:48 11.11.2020
 
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat /Eric Gaillard/PoolМадс Миккельсен / Джонни Депп
Мадс Миккельсен / Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat /Eric Gaillard/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Студия Warner Bros. ведет переговоры с датским актером Мадсом Миккельсеном, который, возможно, заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях", сообщает Deadline.
Меньше недели прошло после известия о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" покидает франшизу, и ему активно ищут замену, поскольку съемки третьего фильма уже идут, а предполагаемая дата премьеры – июль 2022 года.
В первых двух лентах Джонни Депп играл главного злодея – Геллерта Гриндельвальда, которого связывают сложные романтические отношения с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу).
Мадс Миккельсен известен по фильмам "Ганнибал" и "Доктор Стрэндж".
Руководство студии попросило Джонни Деппа уйти из франшизы "Фантастические твари" после того, как он проиграл в суде дело против газеты The Sun. Актер обвинил издание в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
Накануне стало известно, что актер получит гонорар за третью часть проекта в полном объеме (около десяти миллионов долларов), несмотря на то, что провел на съемках только один день.
Кадр из фильма Минамата - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыSunЭмбер ХердМадс МиккельсенДжонни Депп
 
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