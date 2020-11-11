Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201111/depp-1583909819.html
Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"
Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"
Студии Warner Bros., попросившей Джонни Деппа отказаться от роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, придется выплатить актеру гонорар в полном объеме,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T01:51
2020-11-11T02:48
культура
кино и сериалы
новости культуры
sun
эмбер херд
джонни депп
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565069982_0:286:2789:1855_1400x0_80_0_0_47ebb95f3ee0d34b8c433683186c9e5c.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Студии Warner Bros., попросившей Джонни Деппа отказаться от роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, придется выплатить актеру гонорар в полном объеме, сообщает THR.Несмотря на то, что актер провел на съемках, которые возобновились в Лондоне в конце сентября, только один день, он получит зарплату за весь фильм (около десяти миллионов долларов). Как и у многих звезд первой величины, его контракт предполагает, что он в любом случае получает компенсацию за свою работу, даже если производство фильма не завершено или на его роль берут другого человека. Формально Деппа не уволили, а попросили уйти. Неизвестно, что было бы, если бы он отказался это сделать. Руководство студии приняло такое решение после того, как стало известно, что актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.Джонни Депп играл главного героя франшизы — Геллерта Гриндевальда — в первых двух ее частях. Выход третьей (уже без него) пока запланирован на 15 июля 2022 года.
https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565069982_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_3b8a12921376209a9e29ff1a46c2617f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, джонни депп, лондон

Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"

01:51 11.11.2020 (обновлено: 02:48 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Студии Warner Bros., попросившей Джонни Деппа отказаться от роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, придется выплатить актеру гонорар в полном объеме, сообщает THR.
Несмотря на то, что актер провел на съемках, которые возобновились в Лондоне в конце сентября, только один день, он получит зарплату за весь фильм (около десяти миллионов долларов).
Как и у многих звезд первой величины, его контракт предполагает, что он в любом случае получает компенсацию за свою работу, даже если производство фильма не завершено или на его роль берут другого человека.
Формально Деппа не уволили, а попросили уйти. Неизвестно, что было бы, если бы он отказался это сделать.
Руководство студии приняло такое решение после того, как стало известно, что актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
Джонни Депп играл главного героя франшизы — Геллерта Гриндевальда — в первых двух ее частях. Выход третьей (уже без него) пока запланирован на 15 июля 2022 года.
Кадр из фильма Минамата - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:09Культура
В Сети опубликовали трейлер драмы "Минамата" с Джонни Деппом
 
КультураКино и сериалыНовости культурыSunЭмбер ХердДжонни ДеппЛондон
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
21:33Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
21:31Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Лента новостейМолния