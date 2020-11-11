https://ria.ru/20201111/depp-1583909819.html

Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"

Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"

Студии Warner Bros., попросившей Джонни Деппа отказаться от роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, придется выплатить актеру гонорар в полном объеме,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T01:51

2020-11-11T01:51

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эмбер херд

джонни депп

лондон

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Студии Warner Bros., попросившей Джонни Деппа отказаться от роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, придется выплатить актеру гонорар в полном объеме, сообщает THR.Несмотря на то, что актер провел на съемках, которые возобновились в Лондоне в конце сентября, только один день, он получит зарплату за весь фильм (около десяти миллионов долларов). Как и у многих звезд первой величины, его контракт предполагает, что он в любом случае получает компенсацию за свою работу, даже если производство фильма не завершено или на его роль берут другого человека. Формально Деппа не уволили, а попросили уйти. Неизвестно, что было бы, если бы он отказался это сделать. Руководство студии приняло такое решение после того, как стало известно, что актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.Джонни Депп играл главного героя франшизы — Геллерта Гриндевальда — в первых двух ее частях. Выход третьей (уже без него) пока запланирован на 15 июля 2022 года.

https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, джонни депп, лондон