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Заседание совета парламента Армении не состоялось
Заседание совета парламента Армении не состоялось
Заседание совета парламента Армении, на котором планировалось обсудить внеочередную сессию законодательного органа, не состоялось из-за отсутствия кворума,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T22:53
2020-11-11T22:53
беспорядки в ереване
никол пашинян
наира зограбян
ильхам алиев
процветающая армения
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Заседание совета парламента Армении, на котором планировалось обсудить внеочередную сессию законодательного органа, не состоялось из-за отсутствия кворума, сказала РИА Новости депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян.В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера."Заседание совета парламента не состоялось из-за отсутствия кворума, не явились депутаты от (правящей – ред.) фракции "Мой шаг". Сегодня заседания уже не будет, срок, согласно регламенту, истек", - сказала Зограбян.По ее словам, утром "Процветающая Армения" вместе с другой оппозиционной партией "Светлая Армения" обсудят дальнейшие действия, так как депутаты от правящей фракции не намерены участвовать в заседании.Ранее вице-спикер законодательного органа от "Процветающей Армении" Ваге Энфиаджян заявил журналистам, что для созыва внеочередной сессии необходимо заседание совета парламента.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584196410.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, наира зограбян, ильхам алиев, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире

Заседание совета парламента Армении не состоялось

22:53 11.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 / Зданием армянского парламента в Ереване
Зданием армянского парламента в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 /
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Заседание совета парламента Армении, на котором планировалось обсудить внеочередную сессию законодательного органа, не состоялось из-за отсутствия кворума, сказала РИА Новости депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян.
В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.
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"Заседание совета парламента не состоялось из-за отсутствия кворума, не явились депутаты от (правящей – ред.) фракции "Мой шаг". Сегодня заседания уже не будет, срок, согласно регламенту, истек", - сказала Зограбян.
По ее словам, утром "Процветающая Армения" вместе с другой оппозиционной партией "Светлая Армения" обсудят дальнейшие действия, так как депутаты от правящей фракции не намерены участвовать в заседании.
Ранее вице-спикер законодательного органа от "Процветающей Армении" Ваге Энфиаджян заявил журналистам, что для созыва внеочередной сессии необходимо заседание совета парламента.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянНаира ЗограбянИльхам АлиевПроцветающая АрменияБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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