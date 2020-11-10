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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/zayavlenie-1583893124.html
Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:49
2020-11-10T13:05
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху.Документ подписали в ночь на вторник. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.Ранее Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся турки. В опубликованном тексте Турция не упоминается.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Нынешний документ — четвертый.Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире

Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

11:49 10.11.2020 (обновлено: 13:05 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
Военнослужащий возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху.
Документ подписали в ночь на вторник.
В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
Ранее Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся турки. В опубликованном тексте Турция не упоминается.
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
1 из 2
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
2 из 2
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
1 из 2
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
2 из 2
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Нынешний документ — четвертый.
Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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