Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
11:49 10.11.2020 (обновлено: 13:05 10.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху.
Документ подписали в ночь на вторник.
В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
Ранее Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся турки. В опубликованном тексте Турция не упоминается.
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
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Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
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Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
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Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
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Заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Нынешний документ — четвертый.
Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
В свою очередь, Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, случившееся максимально выгодно Баку: военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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