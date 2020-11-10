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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/status-1583901922.html
В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха
В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха
В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:26
2020-11-10T12:26
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
совет безопасности оон
ильхам алиев
дмитрий песков
оон
азербайджан
армения
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - сообщил Песков журналистам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/bezhentsy-1583901142.html
нагорный карабах
азербайджан
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никол пашинян, нагорный карабах, совет безопасности оон, ильхам алиев, дмитрий песков, оон, азербайджан, армения, в мире

В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха

12:26 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина в районе Лачинского коридора
Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - сообщил Песков журналистам.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахСовет Безопасности ООНИльхам АлиевДмитрий ПесковООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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