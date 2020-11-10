https://ria.ru/20201110/status-1583901922.html

В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха

В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха

В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:26

2020-11-10T12:26

2020-11-10T12:26

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

совет безопасности оон

ильхам алиев

дмитрий песков

оон

азербайджан

армения

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - сообщил Песков журналистам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/bezhentsy-1583901142.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, совет безопасности оон, ильхам алиев, дмитрий песков, оон, азербайджан, армения, в мире