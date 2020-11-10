https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583865902.html

В Карабахе рассказали, что могло бы произойти при продолжении боев

В Карабахе рассказали, что могло бы произойти при продолжении боев

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились теми же темпами, был бы потерян весь... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:02

2020-11-10T09:02

2020-11-10T09:26

араик арутюнян

никол пашинян

обсе

сша

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились теми же темпами, был бы потерян весь Карабах."Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и, самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километра. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах (самоназвание Карабаха - ред.)", - сказал Арутюнян в Facebook.По его словам, было бы больше жертв, так как боевые действия, перекинувшись в тыл, привели бы к непоправимым последствиям. Он добавил, что хотя Армии обороны Карабаха удалось на несколько дней противостоять атакам беспилотников, однако за последние два дня удары БПЛА усилились. "Вчера последние несколько часов большие потери были в Мартунинком районе", - сказал Арутюнян.Он добавил, что хотя Армии обороны противостояли военные восьми государств, тем не менее она с честью выполнила свои задачи.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, обсе, сша, армения, нагорно-карабахская республика, в мире