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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/shoygu-1584019575.html
Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:54
2020-11-10T22:56
ситуация в нагорном карабахе
хулуси акар
нагорный карабах
сергей шойгу
турция
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.
нагорный карабах
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены
Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта.
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видео, хулуси акар, нагорный карабах, сергей шойгу, турция, в мире
Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство.
2020-11-10T22:54
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Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции

22:54 10.11.2020 (обновлено: 22:56 10.11.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеХулуси АкарНагорный КарабахСергей ШойгуТурцияВ мире
 
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