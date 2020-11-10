https://ria.ru/20201110/shoygu-1584019575.html
Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:54
2020-11-10T22:54
2020-11-10T22:56
ситуация в нагорном карабахе
хулуси акар
нагорный карабах
сергей шойгу
турция
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.
нагорный карабах
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены
Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта.
2020-11-10T22:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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