Ленобласть расселит почти 34 тысячи квадратных метров ветхого жилья
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2021 году расселят 33,9 тысячи квадратных метров ветхого жилья, на эти цели в регионе рассчитывают направить 2,4 миллиарда рублей, сообщил в ходе открытых слушаний по проекту бюджета региона первый заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета финансов Роман Марков.
По его словам, программа расселения аварийного жилья предусматривает обеспечение новой жилплощадью 2264 человека в 2021 году, к 2023 году – уже 4358 жителей региона.
"Расселением аварийного жилья и строительством новых объектов занимается региональный оператор — Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования. В этом году им начато строительство 29,9 тысяч квадратных метров жилья в Гатчине, Волосово, Подпорожье, поселке Ефимовский, в Ополье и Дружной Горке, ввод в эксплуатацию которых состоится в следующем году", — пояснил он.
Кроме того, в 2021 году 94,8 тысячи квадратных метров нового жилья начнут строиться в Луге, Сясьстрое, Ивангороде, Тихвине, Лодейном Поле, деревнях Лесколово и Янега. В эксплуатацию их планируется ввести в 2022 году.
Марков также сообщил, что всего на переселение граждан из аварийного фонда до 2023 года выделены 4,2 миллиарда рублей - 35% этих средств — из Фонда ЖКХ, остальные 65% или 2,77 миллиарда рублей — из областного бюджета.