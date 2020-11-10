https://ria.ru/20201110/rasselenie-1583939385.html

Ленобласть расселит почти 34 тысячи квадратных метров ветхого жилья

Ленобласть расселит почти 34 тысячи квадратных метров ветхого жилья

Власти Ленинградской области в 2021 году расселят 33,9 тысячи квадратных метров ветхого жилья, на эти цели в регионе рассчитывают направить 2,4 миллиарда... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:03

2020-11-10T15:03

2020-11-10T15:03

ленинградская область

фонд жкх

луга

подпорожье

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2021 году расселят 33,9 тысячи квадратных метров ветхого жилья, на эти цели в регионе рассчитывают направить 2,4 миллиарда рублей, сообщил в ходе открытых слушаний по проекту бюджета региона первый заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета финансов Роман Марков.По его словам, программа расселения аварийного жилья предусматривает обеспечение новой жилплощадью 2264 человека в 2021 году, к 2023 году – уже 4358 жителей региона."Расселением аварийного жилья и строительством новых объектов занимается региональный оператор — Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования. В этом году им начато строительство 29,9 тысяч квадратных метров жилья в Гатчине, Волосово, Подпорожье, поселке Ефимовский, в Ополье и Дружной Горке, ввод в эксплуатацию которых состоится в следующем году", — пояснил он.Кроме того, в 2021 году 94,8 тысячи квадратных метров нового жилья начнут строиться в Луге, Сясьстрое, Ивангороде, Тихвине, Лодейном Поле, деревнях Лесколово и Янега. В эксплуатацию их планируется ввести в 2022 году.Марков также сообщил, что всего на переселение граждан из аварийного фонда до 2023 года выделены 4,2 миллиарда рублей - 35% этих средств — из Фонда ЖКХ, остальные 65% или 2,77 миллиарда рублей — из областного бюджета.

https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583269977.html

луга

подпорожье

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд жкх, луга, подпорожье, ленинградская область