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Армянские депутаты не явились к назначенному протестующими времени

Армянские депутаты не явились к назначенному протестующими времени

Депутаты не явились в парламент Армении к назначенному протестующими времени для созыва внеочередного заседания с целью обсуждения соглашения о прекращении огня РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:30

2020-11-10T13:30

2020-11-10T13:30

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты не явились в парламент Армении к назначенному протестующими времени для созыва внеочередного заседания с целью обсуждения соглашения о прекращении огня в Карабахе.Ранее участники акции протеста призвали депутатов от правящей фракции "Мой шаг" прийти в парламент к 11.00 мск. Однако парламентарии не явились. Для созыва внеочередного заседания национального собрания требуется 25 подписей депутатов от правящей партии.Участник акции Ваагн Чахалян заявил, что протестующие рассчитывают на отмену депутатами военного положения в стране, что позволит вынести вотум недоверия премьеру.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

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Флаги, крики, потасовки: жители Еревана вышли на митинги в центр города Жители Еревана проводят митинги и с флагами стягиваются к правительственным зданиям Армении. Ереван. Несколько десятков остаются у дома правительства. Иногда между ними начинаются потасовки, полиция не вмешивается. У здания парламента Армении сотрудники МВД выставили кордон. 2020-11-10T13:30 true PT1M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире