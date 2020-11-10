https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583902598.html

Жириновский призвал аннулировать загранпаспорт Навального

Жириновский призвал аннулировать загранпаспорт Навального

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил аннулировать загранпаспорт Алексея Навального, который, таким образом, останется за границей. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:29

2020-11-10T12:29

2020-11-10T12:29

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

владимир жириновский

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил аннулировать загранпаспорт Алексея Навального, который, таким образом, останется за границей."Навальный, что им заниматься? Аннулируйте загранпаспорт. Все. Он остается за границей, как (экс-сотрудник спецслужб США Эдвард) Сноуден: сидел здесь 5-6-7 лет, наконец принимает российское гражданство. И Навальный примет немецкое гражданство", - сказал Жириновский журналистам.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/navalnyy-1583351588.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, владимир жириновский, москва, берлин (город), в мире