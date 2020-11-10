https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1584003980.html

Двенадцать самолетов с российскими миротворцами приземлились в Армении

Двенадцать самолетов с российскими миротворцами приземлились в Армении

Двенадцать самолетов Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Армении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:25

2020-11-10T20:25

2020-11-10T20:25

ситуация в нагорном карабахе

ил-76

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Двенадцать самолетов Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Армении, сообщает Минобороны РФ."В настоящее время всего 12 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.Ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром офицеров командования российских миротворческих сил.Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/pashinyan-1583966846.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-76, баку, азербайджан, армения, в мире