https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1584003980.html
Двенадцать самолетов с российскими миротворцами приземлились в Армении
Двенадцать самолетов с российскими миротворцами приземлились в Армении
Двенадцать самолетов Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Армении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:25
2020-11-10T20:25
2020-11-10T20:25
ситуация в нагорном карабахе
ил-76
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583868405_0:7:3618:2042_1400x0_80_0_0_7bba157a529d8ce64acd1ee4801c3610.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Двенадцать самолетов Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Армении, сообщает Минобороны РФ."В настоящее время всего 12 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.Ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром офицеров командования российских миротворческих сил.Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/pashinyan-1583966846.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583868405_887:0:3618:2048_1400x0_80_0_0_f180c510acbc87029c9811cc8f1dfc52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76, баку, азербайджан, армения, в мире