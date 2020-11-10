https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583962436.html

Три самолета с российскими миротворцами приземлились в Армении

Три самолета с российскими миротворцами приземлились в Армении

Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами приземлились на аэродроме Эребуни в Армении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:35

2020-11-10T16:35

2020-11-10T18:31

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ил-76

министерство обороны рф (минобороны рф)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами приземлились на аэродроме Эребуни в Армении, сообщает Минобороны РФ."Три самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспонтеры, бронеавтомобили и средства связи.Ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром офицеров командования российских миротворческих сил.Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583955173.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самолеты Ил-76 с военными миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, сообщает Минобороны России. 2020-11-10T16:35 true PT1M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире