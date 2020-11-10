https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583962436.html
Три самолета с российскими миротворцами приземлились в Армении
Три самолета с российскими миротворцами приземлились в Армении
Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами приземлились на аэродроме Эребуни в Армении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:35
2020-11-10T16:35
2020-11-10T18:31
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ил-76
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами приземлились на аэродроме Эребуни в Армении, сообщает Минобороны РФ."Три самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспонтеры, бронеавтомобили и средства связи.Ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром офицеров командования российских миротворческих сил.Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583955173.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Самолеты Ил-76 с военными миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни
Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, сообщает Минобороны России.
2020-11-10T16:35
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PT1M16S
РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире