https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583944060.html

МИД: размещение миротворцев в Карабахе прорабатывалось с 10 октября

МИД: размещение миротворцев в Карабахе прорабатывалось с 10 октября

Тема размещения российских миротворцев в Карабахе в той или иной форме прорабатывалась еще месяц назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:18

2020-11-10T15:18

2020-11-10T15:31

мария захарова

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тема размещения российских миротворцев в Карабахе в той или иной форме прорабатывалась еще месяц назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тема участия наблюдателей, миротворцев... обсуждалась еще месяц назад, она обсуждалась на уровне экспертов, на уровне переговоров дипломатов... Эта тема уже была на повестке. Как вы понимаете, подобные решения прорабатываются тщательно, учитывая, что речь идет даже не о двух, а о трех сторонах - две конфликтующие стороны и Россия", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь".Представитель МИД РФ добавила, что такие решения не могут приниматься без очень детальной проработки соответствующими ведомствами.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583919399.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире