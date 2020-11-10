МИД: размещение миротворцев в Карабахе прорабатывалось с 10 октября
Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.
Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.
В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.
В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.
Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.
Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.
Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.
Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.
Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.
Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.
Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.
Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.
Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.
Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.
Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.
Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.
Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.
В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.
Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.
Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.
Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.
Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.
Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.
Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.