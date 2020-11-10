https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583921242.html
Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:49
2020-11-10T13:49
2020-11-10T13:49
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ил-76
азербайджан
армения
в мире
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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны России."Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583919399.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах
Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах.
2020-11-10T13:49
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PT1M58S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, ил-76, азербайджан, армения, в мире