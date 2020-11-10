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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583919399.html
Эксперт назвал основную задачу российских миротворцев в Карабахе
Эксперт назвал основную задачу российских миротворцев в Карабахе
Основной задачей российских миротворцев в Карабахе станет наблюдение за соблюдением перемирия и учет возможных случаев его нарушения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:39
2020-11-10T13:40
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основной задачей российских миротворцев в Карабахе станет наблюдение за соблюдением перемирия и учет возможных случаев его нарушения, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский."Конечно, организуется штаб миротворческих сил, и осуществляется, как правило, круглосуточное патрулирование … Ведутся соответствующие журналы, протоколируются случаи нарушения, если они происходят", - сказал Мураховский.По его словам, традиционно во время миротворческих миссий на линии соприкосновения создаются наблюдательные пункты, а между ними организуются маршруты патрулирования. Также миротворцы развертывают технические средства контроля - обычно это радиолокационные станции, которые позволяют фиксировать огонь и позиции артиллерии, нарушающей перемирие.Эксперт подчеркнул, что даже те миротворцы, которые отправляются в миссии не под эгидой ООН, обладают установленным этой организацией статусом."То есть они не принуждают никого к миру, но имеют право на открытие огня в случае агрессивных действий против самих миротворцев. А в остальном они исключительно фиксируют обстановку, то есть это не операция по принуждению к миру", - пояснил Мураховский.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1583861346.html
нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Эксперт назвал основную задачу российских миротворцев в Карабахе

13:39 10.11.2020 (обновлено: 13:40 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основной задачей российских миротворцев в Карабахе станет наблюдение за соблюдением перемирия и учет возможных случаев его нарушения, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.
"Конечно, организуется штаб миротворческих сил, и осуществляется, как правило, круглосуточное патрулирование … Ведутся соответствующие журналы, протоколируются случаи нарушения, если они происходят", - сказал Мураховский.
По его словам, традиционно во время миротворческих миссий на линии соприкосновения создаются наблюдательные пункты, а между ними организуются маршруты патрулирования. Также миротворцы развертывают технические средства контроля - обычно это радиолокационные станции, которые позволяют фиксировать огонь и позиции артиллерии, нарушающей перемирие.
Эксперт подчеркнул, что даже те миротворцы, которые отправляются в миссии не под эгидой ООН, обладают установленным этой организацией статусом.
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Воплощать договоренности. Российские миротворцы вылетели в Карабах
"То есть они не принуждают никого к миру, но имеют право на открытие огня в случае агрессивных действий против самих миротворцев. А в остальном они исключительно фиксируют обстановку, то есть это не операция по принуждению к миру", - пояснил Мураховский.
Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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