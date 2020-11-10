https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583919399.html

Эксперт назвал основную задачу российских миротворцев в Карабахе

Эксперт назвал основную задачу российских миротворцев в Карабахе

Основной задачей российских миротворцев в Карабахе станет наблюдение за соблюдением перемирия и учет возможных случаев его нарушения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:39

2020-11-10T13:39

2020-11-10T13:40

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основной задачей российских миротворцев в Карабахе станет наблюдение за соблюдением перемирия и учет возможных случаев его нарушения, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский."Конечно, организуется штаб миротворческих сил, и осуществляется, как правило, круглосуточное патрулирование … Ведутся соответствующие журналы, протоколируются случаи нарушения, если они происходят", - сказал Мураховский.По его словам, традиционно во время миротворческих миссий на линии соприкосновения создаются наблюдательные пункты, а между ними организуются маршруты патрулирования. Также миротворцы развертывают технические средства контроля - обычно это радиолокационные станции, которые позволяют фиксировать огонь и позиции артиллерии, нарушающей перемирие.Эксперт подчеркнул, что даже те миротворцы, которые отправляются в миссии не под эгидой ООН, обладают установленным этой организацией статусом."То есть они не принуждают никого к миру, но имеют право на открытие огня в случае агрессивных действий против самих миротворцев. А в остальном они исключительно фиксируют обстановку, то есть это не операция по принуждению к миру", - пояснил Мураховский.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1583861346.html

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире