Эксперт назвал основную задачу российских миротворцев в Карабахе
13:39 10.11.2020 (обновлено: 13:40 10.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основной задачей российских миротворцев в Карабахе станет наблюдение за соблюдением перемирия и учет возможных случаев его нарушения, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.
"Конечно, организуется штаб миротворческих сил, и осуществляется, как правило, круглосуточное патрулирование … Ведутся соответствующие журналы, протоколируются случаи нарушения, если они происходят", - сказал Мураховский.
По его словам, традиционно во время миротворческих миссий на линии соприкосновения создаются наблюдательные пункты, а между ними организуются маршруты патрулирования. Также миротворцы развертывают технические средства контроля - обычно это радиолокационные станции, которые позволяют фиксировать огонь и позиции артиллерии, нарушающей перемирие.
Эксперт подчеркнул, что даже те миротворцы, которые отправляются в миссии не под эгидой ООН, обладают установленным этой организацией статусом.
"То есть они не принуждают никого к миру, но имеют право на открытие огня в случае агрессивных действий против самих миротворцев. А в остальном они исключительно фиксируют обстановку, то есть это не операция по принуждению к миру", - пояснил Мураховский.
Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.