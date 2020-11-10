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В Нагорный Крабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами

В Нагорный Крабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами

Одиннадцатый и двенадцатый самолеты с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020

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2020-11-10T13:28

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

ульяновск

азербайджан

армения

в мире

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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Одиннадцатый и двенадцатый самолеты с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны России.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.

россия

нагорный карабах

ульяновск

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Погрузка в самолеты российской военной техники для отправки в Карабах. Кадры Минобороны Российская военная техника грузится в самолеты для отправки в Карабах. Из Ульяновска вылетел уже восьмой борт с миротворцами. 2020-11-10T11:36 true PT1M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ульяновск, азербайджан, армения, в мире