https://ria.ru/20201110/ldpr-1583894986.html

ЛДПР воздержится от голосования по кандидатурам Савельева и Козлова

ЛДПР воздержится от голосования по кандидатурам Савельева и Козлова

Фракция ЛДПР на пленарном заседании ГД во вторник воздержится от голосования по кандидатурам Виталия Савельева и Александра Козлова на должности министров,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:03

2020-11-10T12:03

2020-11-10T12:03

алексей чекунков

дальний восток

арктика

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

виталий савельев

александр козлов (глава минвостокразвития)

амурская область

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР на пленарном заседании ГД во вторник воздержится от голосования по кандидатурам Виталия Савельева и Александра Козлова на должности министров, сообщил журналистам лидер партии Владимир Жириновский.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. В понедельник профильные комитеты уже рекомендовали Госдуме утвердить предложенные кандидатуры."Из шести кандидатур четыре мы поддержим, а по двум кандидатам мы будем воздерживаться. Министр транспорта Савельев – не поддержим, поскольку он хороший человек, но мы считаем, что министром транспорта должен быть специалист по строительству дорог, нам нужны дороги", - заявил Жириновский.Также фракция воздержится по голосованию по кандидатуре Козлова. "Мы не довольны им во время выборов в Амурской области губернатора. Победил наш Абрамов, остановили компьютер… и утром уже победил Козлов", - пояснил Жириновский.По его словам, фракцию также не устраивают результаты работы Козлова на посту министра по развитию Дальнего Востока. "За два года – никаких изменений в лучшую сторону", - считает Жириновский.

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583794576.html

https://ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583734036.html

дальний восток

арктика

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей чекунков, дальний восток, арктика, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, виталий савельев, александр козлов (глава минвостокразвития), амурская область, политика