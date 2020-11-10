https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583902341.html

На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом

На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:28

2020-11-10T12:28

2020-11-10T12:38

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а также примут специальное заявление по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня предстоит утвердить комплексный план нашей организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное заявление по коронавирусной проблематике", - сказал Путин в ходе выступления.Он отметил, что РФ председательствовала в ШОС в период, когда страны организации столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью ей противостоять, поэтому в повестку совместной работы были внесены коррективы - повышенное внимание уделялось взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения и вопросам защиты жизни и здоровья граждан."Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией", - сказал российский лидер.По его словам, Россия передала партнерам по объединению на безвозмездной основе около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры, а в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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