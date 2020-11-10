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На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом
На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:28
2020-11-10T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
шос
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в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а также примут специальное заявление по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня предстоит утвердить комплексный план нашей организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное заявление по коронавирусной проблематике", - сказал Путин в ходе выступления.Он отметил, что РФ председательствовала в ШОС в период, когда страны организации столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью ей противостоять, поэтому в повестку совместной работы были внесены коррективы - повышенное внимание уделялось взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения и вопросам защиты жизни и здоровья граждан."Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией", - сказал российский лидер.По его словам, Россия передала партнерам по объединению на безвозмездной основе около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры, а в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, шос, владимир путин, в мире

На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом

12:28 10.11.2020 (обновлено: 12:38 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а также примут специальное заявление по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня предстоит утвердить комплексный план нашей организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное заявление по коронавирусной проблематике", - сказал Путин в ходе выступления.
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Он отметил, что РФ председательствовала в ШОС в период, когда страны организации столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью ей противостоять, поэтому в повестку совместной работы были внесены коррективы - повышенное внимание уделялось взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения и вопросам защиты жизни и здоровья граждан.
"Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией", - сказал российский лидер.
По его словам, Россия передала партнерам по объединению на безвозмездной основе около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры, а в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоШОСВладимир ПутинВ мире
 
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