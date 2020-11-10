На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом
12:28 10.11.2020 (обновлено: 12:38 10.11.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а также примут специальное заявление по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня предстоит утвердить комплексный план нашей организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное заявление по коронавирусной проблематике", - сказал Путин в ходе выступления.
Он отметил, что РФ председательствовала в ШОС в период, когда страны организации столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью ей противостоять, поэтому в повестку совместной работы были внесены коррективы - повышенное внимание уделялось взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения и вопросам защиты жизни и здоровья граждан.
"Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией", - сказал российский лидер.
По его словам, Россия передала партнерам по объединению на безвозмездной основе около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры, а в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.