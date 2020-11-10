https://ria.ru/20201110/karabakh-1584009800.html
Боевые действия в Карабахе полностью прекращены, заявили в Ереване
Боевые действия в Карабахе полностью прекращены, заявили в Ереване
Боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике полностью прекращены, заявил в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны страны... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:18
2020-11-10T21:18
2020-11-10T21:27
давид тоноян
ильхам алиев
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике полностью прекращены, заявил в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны страны Давид Тоноян."Ситуация в Республике Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Бывают редкие выстрелы, царит серьезная тишина", - сказал Тоноян.По его словам, в Карабахе очень быстро дислоцируются миротворческие силы России. "Переброска российских миротворцев осуществляется из Армении через Горис, Лачин в Степанакерт, оттуда на линию соприкосновения", - сказал министр.Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давид тоноян, ильхам алиев, азербайджан, нагорно-карабахская республика, армения, в мире