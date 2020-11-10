Захарова раскрыла функции российско-турецкого центра по Карабаху
21:12 10.11.2020 (обновлено: 22:56 10.11.2020)
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© МИД РФ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российско-турецкий центр будет расположен на территории Азербайджана и не имеет отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее во вторник источник в российском МИД сообщил, что роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он добавил, что этот центр создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху.
"Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи", - сказала Захарова.
"Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана", - добавила она.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.