https://ria.ru/20201110/karabakh-1584008966.html

Захарова раскрыла функции российско-турецкого центра по Карабаху

Захарова раскрыла функции российско-турецкого центра по Карабаху

Российско-турецкий центр будет расположен на территории Азербайджана и не имеет отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявила официальный... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:12

2020-11-10T21:12

2020-11-10T22:56

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российско-турецкий центр будет расположен на территории Азербайджана и не имеет отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее во вторник источник в российском МИД сообщил, что роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он добавил, что этот центр создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху."Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи", - сказала Захарова."Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана", - добавила она.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта. 2020-11-10T21:12 true PT3M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире