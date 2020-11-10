https://ria.ru/20201110/karabakh-1583936582.html

Путин призвал поддержать Пашиняна и Алиева по урегулированию в Карабахе

Путин призвал поддержать Пашиняна и Алиева по урегулированию в Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для мирного... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:56

2020-11-10T14:56

2020-11-10T15:06

нагорный карабах

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе."Действительно, для того чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения", - сказал Путин в ходе заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В этой связи, конечно, мы все должны поддержать и премьер-министра Армении, господина Пашиняна, и президента республики Азербайджан, господина Алиева, в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принять решение в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами", - подчеркнул президент РФ.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, в мире