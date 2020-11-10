Глава МИД Азербайджана заявил Лаврову о новом этапе в Карабахе
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
БАКУ, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что трехстороннее заявление по Карабаху запускает новый этап в урегулировании конфликта.
"Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного по инициативе Российской Федерации 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства Азербайджана.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.