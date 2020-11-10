https://ria.ru/20201110/karabakh-1583933393.html

Глава МИД Азербайджана заявил Лаврову о новом этапе в Карабахе

Глава МИД Азербайджана заявил Лаврову о новом этапе в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что трехстороннее заявление по... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:46

2020-11-10T14:46

2020-11-10T14:46

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что трехстороннее заявление по Карабаху запускает новый этап в урегулировании конфликта."Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного по инициативе Российской Федерации 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства Азербайджана.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире