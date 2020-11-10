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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583932868.html
В Карабах вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 с российскими миротворцами
В Карабах вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 с российскими миротворцами
Пятнадцатый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:44
2020-11-10T14:44
ситуация в нагорном карабахе
ил-76
ульяновск
азербайджан
армения
в мире
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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Пятнадцатый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
ульяновск
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах
Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах.
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ил-76, ульяновск, азербайджан, армения, в мире

В Карабах вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 с российскими миротворцами

14:44 10.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВыдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Пятнадцатый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.
"Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.
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