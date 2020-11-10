https://ria.ru/20201110/karabakh-1583908606.html

Анкара поддержит Баку в выполнении соглашения о перемирии в Карабахе

Анкара поддержит Баку в выполнении соглашения о перемирии в Карабахе

Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану по выполнению условий соглашения о прекращении огня и возвращению земель в Нагорном Карабахе, заявил глава... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:54

2020-11-10T12:54

2020-11-10T13:02

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583872665_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_1c0db6528829f9a85cf9b1319d503e3b.jpg

АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану по выполнению условий соглашения о прекращении огня и возвращению земель в Нагорном Карабахе, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар."В процессе выполнения условий подписанного соглашения о прекращении огня, возврата всей оккупированной территории Азербайджану, восстановления мира и спокойствия в регионе мы будем продолжать быть одним сердцем с азербайджанскими братьями", - приводятся слова Акара в Twitter минобороны.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/turtsiya-1583897644.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

баку

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире