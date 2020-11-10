https://ria.ru/20201110/karabakh-1583901640.html

Алиев и Эрдоган обсудили создание миротворческого центра в Карабахе

Алиев и Эрдоган обсудили создание миротворческого центра в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:25

2020-11-10T12:25

2020-11-10T12:25

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе, передает Sputnik Азербайджан.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583899710.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире