Алиев и Эрдоган обсудили создание миротворческого центра в Карабахе
БАКУ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе, передает Sputnik Азербайджан.
"Алиев и Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны высоко оценили создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня и выразили уверенность, что центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.