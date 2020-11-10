Песков назвал прекращение войны в Карабахе победой народов двух стран
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины на улице города Степанакерт
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Прекращение войны в Карабахе - это победа народов Армении и Азербайджана, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война. Для того, чтобы война остановилась, и для того, чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий", - сказал Песков.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.