https://ria.ru/20201110/karabakh-1583898986.html

Песков назвал прекращение войны в Карабахе победой народов двух стран

Песков назвал прекращение войны в Карабахе победой народов двух стран

Прекращение войны в Карабахе - это победа народов Армении и Азербайджана, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:19

2020-11-10T12:19

2020-11-10T12:19

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Прекращение войны в Карабахе - это победа народов Армении и Азербайджана, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/turtsiya-1583897644.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире