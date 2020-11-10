План действий по Карабаху гарантирует прекращение огня, заявил Песков
12:17 10.11.2020 (обновлено: 15:48 10.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комплексный план мер по урегулированию в Нагорном Карабахе рассчитан на перспективу и направлен на то, чтобы гарантировать прекращение боестолкновений и обеспечить безопасные условия для возвращения людей в места их проживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, что комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу - пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном. Это серьезный документ, рассчитанный на перспективу, который преследует в первую очередь цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений, возвращения людей на места своего проживания, гарантируя их безопасность, и так далее", - сказал Песков журналистам во вторник.
Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.