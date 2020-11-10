https://ria.ru/20201110/karabakh-1583898345.html

План действий по Карабаху гарантирует прекращение огня, заявил Песков

План действий по Карабаху гарантирует прекращение огня, заявил Песков

Комплексный план мер по урегулированию в Нагорном Карабахе рассчитан на перспективу и направлен на то, чтобы гарантировать прекращение боестолкновений и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:17

2020-11-10T12:17

2020-11-10T15:48

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_0:206:2911:1843_1400x0_80_0_0_7c05cdc53ab6f749dee6f20486458c5f.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комплексный план мер по урегулированию в Нагорном Карабахе рассчитан на перспективу и направлен на то, чтобы гарантировать прекращение боестолкновений и обеспечить безопасные условия для возвращения людей в места их проживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите, что комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу - пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном. Это серьезный документ, рассчитанный на перспективу, который преследует в первую очередь цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений, возвращения людей на места своего проживания, гарантируя их безопасность, и так далее", - сказал Песков журналистам во вторник.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

россия

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире