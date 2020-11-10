https://ria.ru/20201110/karabakh-1583898223.html
Глава МИД Турции заявил, что под контроль Баку перейдут семь районов
Глава МИД Турции заявил, что под контроль Баку перейдут семь районов
Турция будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:16
2020-11-10T12:16
2020-11-10T12:29
никол пашинян
мевлют чавушоглу
ильхам алиев
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мид турции
азербайджан
в мире
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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Турция будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Мевлют Чавушоглу заявил, что по соглашению о перемирии семь районов Нагорного Карабаха "будут полностью переданы Азербайджану, четыре из них уже под его контролем".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583894556.html
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, мевлют чавушоглу, ильхам алиев, армения, нагорный карабах, мид турции, азербайджан, в мире