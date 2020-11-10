https://ria.ru/20201110/karabakh-1583894556.html
В тексте совместного заявления по Карабаху нет упоминания о Турции
В тексте совместного заявления по Карабаху нет упоминания о Турции
В тексте заявления президентов РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабаху Турция нигде... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:00
2020-11-10T12:00
2020-11-10T12:00
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В тексте заявления президентов РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабаху Турция нигде не упоминается, в том числе в вопросе миротворцев. Полный текст заявления приводит пресс-служба Кремля.Ранее Алиев заявил, что турецкие военные совместно с российскими будут размещены в миротворческом центре в Нагорном Карабахе.Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html
баку
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армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире