Косачев сравнил отношение сторон конфликта в Карабахе к России и Турции
Он отметил, что Россия отличается от Турции, от других стран, которые так или иначе представлены в этом конфликте, одним обстоятельством - она вызывает в равной степени доверие и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. "Это серьезный результат нашей дипломатической линии, дипломатического искусства", - считает Косачев.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.