https://ria.ru/20201110/karabakh-1583892140.html

Косачев сравнил отношение сторон конфликта в Карабахе к России и Турции

Косачев сравнил отношение сторон конфликта в Карабахе к России и Турции

У российского миротворческого контингента есть все возможности для эффективного выполнения миссии в Нагорном Карабахе, уже не нужно подключить США, Францию или... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:47

2020-11-10T11:47

2020-11-10T11:47

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

константин косачев

франция

турция

сша

азербайджан

армения

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. У российского миротворческого контингента есть все возможности для эффективного выполнения миссии в Нагорном Карабахе, уже не нужно подключить США, Францию или Турцию, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."В решении оперативных вопросов уже не нужно подключение ни США, ни Франции, ни Турции", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что именно поэтому трехсторонняя договоренность стала возможной, благодаря последовательной позиции России этот конфликт остановлен, там перестает литься кровь.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583882482.html

россия

нагорный карабах

франция

турция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, константин косачев, франция, турция, сша, азербайджан, армения, в мире