https://ria.ru/20201110/karabakh-1583888822.html

В МИД рассказали о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

В МИД рассказали о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:30

2020-11-10T11:30

2020-11-10T11:41

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1400x0_80_0_0_98d04ac5a4225dcd61a8ae5696d6b760.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, вопрос, который вы задали, он уже описан в этом заявлении, осталось дождаться совсем немного, чтобы все с этим заявлением ознакомились", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о статусе Нагорного Карабаха.По словам дипломата, план по перемирию в Карабахе реализуется в соответствии с призывом России урегулировать конфликт политическим путем.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/lavrov-1583885279.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире