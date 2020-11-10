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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583888822.html
В МИД рассказали о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
В МИД рассказали о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:30
2020-11-10T11:41
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, вопрос, который вы задали, он уже описан в этом заявлении, осталось дождаться совсем немного, чтобы все с этим заявлением ознакомились", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о статусе Нагорного Карабаха.По словам дипломата, план по перемирию в Карабахе реализуется в соответствии с призывом России урегулировать конфликт политическим путем.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/lavrov-1583885279.html
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азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире

В МИД рассказали о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

11:30 10.11.2020 (обновлено: 11:41 10.11.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, вопрос, который вы задали, он уже описан в этом заявлении, осталось дождаться совсем немного, чтобы все с этим заявлением ознакомились", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о статусе Нагорного Карабаха.
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Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияНагорный КарабахВ мире
 
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