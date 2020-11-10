Пресс-секретарь президента Турции заявил об "освобождении" Карабаха
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Нагорный Карабах освобожден, это территория Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Карабах освобожден. Карабах – это Азербайджан. После этого Турция будет рядом с Азербайджаном как на поле боя, так и за столом переговоров", - написал Калын в Twitter.
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. На утро вторника, по данным Минобороны РФ, в Карабах уже вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призывали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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