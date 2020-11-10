https://ria.ru/20201110/karabakh-1583880937.html

Пашинян заявил, что боевые действия в Карабахе не прекратились

Пашинян заявил, что боевые действия в Карабахе не прекратились

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня полностью не... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:52

2020-11-10T10:52

2020-11-10T10:59

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азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня полностью не прекратились."Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются, и мы надеемся, что они прекратятся", - сказал Пашинян в видеообращении к жителям страны.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, в мире