https://ria.ru/20201110/karabakh-1583880937.html
Пашинян заявил, что боевые действия в Карабахе не прекратились
Пашинян заявил, что боевые действия в Карабахе не прекратились
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня полностью не... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:52
2020-11-10T10:52
2020-11-10T10:59
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня полностью не прекратились."Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются, и мы надеемся, что они прекратятся", - сказал Пашинян в видеообращении к жителям страны.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
баку
азербайджан
армения
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, в мире