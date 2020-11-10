https://ria.ru/20201110/karabakh-1583871081.html

В Карабахе заявили об отсутствии современного оружия у военных

В Карабахе заявили об отсутствии современного оружия у военных

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что у карабахских военных не было современного оружия, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:56

2020-11-10T09:56

2020-11-10T10:22

араик арутюнян

никол пашинян

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что у карабахских военных не было современного оружия, передает Sputnik Армения."Современного оружия в Карабахе не было, и виновные в этом должны будут ответить за это. Об этом президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил во вторник", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, по словам Арутюняна, беспилотники азербайджанской стороны наносили большой урон Армии обороны Карабаха, вопрос в том, почему армянская армия не создала аналогичных вооружений. "За это, по словам президента Карабаха, ответят все, кто занимал ответственные должности в течение последних десятилетий. В то же время, Карабах воевал по сути не только с Азербайджаном, но также с Турцией и боевиками с Ближнего Востока. Против них воевали солдаты Армии обороны Карабаха и добровольцы", - добавляет Sputnik.По данным агентства, теперь руководство НКР приступило к консультациям с политическими силами, военными деятелями, бывшими руководителями Карабаха. По мнению Арутюняна, гражданская война – не выход, нужно сплотиться и обдумать все решения.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты. Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, азербайджан, нагорно-карабахская республика, армения, в мире