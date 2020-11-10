https://ria.ru/20201110/karabakh-1583870812.html
Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах
Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах
Десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:54
2020-11-10T09:54
2020-11-10T10:30
ил-76
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ульяновск
в мире
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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России."Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - говорится в сообщении.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
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нагорный карабах
ульяновск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Погрузка в самолеты российской военной техники для отправки в Карабах. Кадры Минобороны
Российская военная техника грузится в самолеты для отправки в Карабах. Из Ульяновска вылетел уже восьмой борт с миротворцами.
2020-11-10T09:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76, азербайджан, армения, нагорный карабах, ульяновск, в мире