https://ria.ru/20201110/karabakh-1583870812.html

Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах

Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Нагорный Карабах

Десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:54

2020-11-10T09:54

2020-11-10T10:30

ил-76

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ульяновск

в мире

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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России."Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - говорится в сообщении.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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нагорный карабах

ульяновск

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Погрузка в самолеты российской военной техники для отправки в Карабах. Кадры Минобороны Российская военная техника грузится в самолеты для отправки в Карабах. Из Ульяновска вылетел уже восьмой борт с миротворцами. 2020-11-10T09:54 true PT1M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-76, азербайджан, армения, нагорный карабах, ульяновск, в мире