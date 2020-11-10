https://ria.ru/20201110/gosduma-1583878299.html

Депутаты Госдумы ведут переговоры по содействию урегулированию в Карабахе

Депутаты Госдумы ведут переговоры по содействию урегулированию в Карабахе

Волнения в Армении - это всплеск эмоций из-за восприятия соглашения о прекращении огня как поражения, российские парламентарии продолжают активно вести... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:40

2020-11-10T10:40

2020-11-10T10:40

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

госдума рф

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Волнения в Армении - это всплеск эмоций из-за восприятия соглашения о прекращении огня как поражения, российские парламентарии продолжают активно вести переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении для содействия урегулированию конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты."Все, что можно, мы уже сделали. Мы призывали, мы встречались с разными группами парламентариев. Мы активно ведем переговоры и с парламентариями и Армении, и Азербайджана для того, чтобы не было той эскалации, которая происходит. Для нас самое главное - чтобы был мир и благополучие", - сказал Водолацкий.По его мнению, происходящее в Армении - "это всплеск эмоций, что Армения проиграла". Он пояснил, что, по мнению армянской стороны, из-за подписанного соглашения Ереван больше потерял, потому что в рамках этого договора они остаются на тех позициях, что были на момент заключения перемирия. "Получается, что азербайджанские войска остаются на тех позициях, которые были вчера. Они считают, что это неправильно", - сказал Водолацкий.Однако, подчеркнул парламентарий, победителей нет ни в Армении, ни в Азербайджане, потому что у каждой из сторон есть погибшие. "Но самое главное, что введены российские миротворческие силы как сдерживающий фактор и то, что с этого момента там больше не будет стрелять оружие, не будут убивать гражданское население... Переговоры же будут длиться не один день и не один месяц для того, чтобы снять эту проблему, которая длится уже 30 лет", - заключил депутат.Госдума в конце сентября приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором российские парламентарии призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201110/erevan-1583877571.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, госдума рф, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире