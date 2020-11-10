https://ria.ru/20201110/erevan-1583891234.html

В Ереване протестующие собрались у здания парламента

В Ереване протестующие собрались у здания парламента

Около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении в Ереване, сотрудники МВД выставили оцепление у входа в здание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:44

2020-11-10T11:44

2020-11-10T12:34

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

ереван

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583903292_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c7ec2bfef0fd399f98218647fe5a83b2.jpg

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении в Ереване, сотрудники МВД выставили оцепление у входа в здание, передает корреспондент РИА Новости.Число митингующих у здания парламента Армении визуально составляет около сотни. Среди них есть люди в камуфляже. На месте также находятся сотрудники МВД, силовики перекрыли вход в здание. Несмотря на энергичное поведение митингующих, потасовок среди собравшихся и стычек с силовиками нет.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты. Были разгромлены несколько правительственных зданий.

https://ria.ru/20201110/erevan-1583869728.html

баку

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Флаги, крики, потасовки: жители Еревана вышли на митинги в центр города Жители Еревана проводят митинги и с флагами стягиваются к правительственным зданиям Армении. Ереван. Несколько десятков остаются у дома правительства. Иногда между ними начинаются потасовки, полиция не вмешивается. У здания парламента Армении сотрудники МВД выставили кордон. 2020-11-10T11:44 true PT1M07S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире