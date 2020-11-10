https://ria.ru/20201110/erevan-1583891234.html
В Ереване протестующие собрались у здания парламента
В Ереване протестующие собрались у здания парламента
Около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении в Ереване, сотрудники МВД выставили оцепление у входа в здание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:44
2020-11-10T11:44
2020-11-10T12:34
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении в Ереване, сотрудники МВД выставили оцепление у входа в здание, передает корреспондент РИА Новости.Число митингующих у здания парламента Армении визуально составляет около сотни. Среди них есть люди в камуфляже. На месте также находятся сотрудники МВД, силовики перекрыли вход в здание. Несмотря на энергичное поведение митингующих, потасовок среди собравшихся и стычек с силовиками нет.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты. Были разгромлены несколько правительственных зданий.
https://ria.ru/20201110/erevan-1583869728.html
баку
азербайджан
армения
ереван
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Флаги, крики, потасовки: жители Еревана вышли на митинги в центр города
Жители Еревана проводят митинги и с флагами стягиваются к правительственным зданиям Армении. Ереван. Несколько десятков остаются у дома правительства. Иногда между ними начинаются потасовки, полиция не вмешивается. У здания парламента Армении сотрудники МВД выставили кордон.
2020-11-10T11:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире