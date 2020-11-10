https://ria.ru/20201110/erevan-1583882118.html
На главной площади в Ереване остались несколько десятков митингующих
На главной площади в Ереване остались несколько десятков митингующих
Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:59
2020-11-10T10:59
2020-11-10T12:34
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, время от времени между митингующими происходят потасовки. Сотрудники МВД не вмешиваются, у здания правительства выставлено оцепление.Как передает корреспондент РИА Новости, позже на площади появился автомобиль силовых структур. Спустя время часть митингующих с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинула площадь, вслед за ними направились несколько сотрудников МВД.Вход в здание правительства продолжают охранять силовики.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/erevan-1583869728.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Флаги, крики, потасовки: жители Еревана вышли на митинги в центр города
Жители Еревана проводят митинги и с флагами стягиваются к правительственным зданиям Армении. Ереван. Несколько десятков остаются у дома правительства. Иногда между ними начинаются потасовки, полиция не вмешивается. У здания парламента Армении сотрудники МВД выставили кордон.
2020-11-10T10:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире