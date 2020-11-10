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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/erevan-1583877571.html
В Ереване выставили оцепление у дома правительства
В Ереване выставили оцепление у дома правительства
Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:37
2020-11-10T11:07
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, время от времени между митингующими происходят потасовки. Сотрудники МВД не вмешиваются, у здания правительства выставлено оцепление.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, ереван, в мире

В Ереване выставили оцепление у дома правительства

10:37 10.11.2020 (обновлено: 11:07 10.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у здания правительства Армении в Ереване
Ситуация у здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, время от времени между митингующими происходят потасовки. Сотрудники МВД не вмешиваются, у здания правительства выставлено оцепление.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияЕреванВ мире
 
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