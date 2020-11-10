https://ria.ru/20201110/erevan-1583877571.html

В Ереване выставили оцепление у дома правительства

В Ереване выставили оцепление у дома правительства

Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

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2020-11-10T10:37

2020-11-10T11:07

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Несколько десятков митингующих остаются на главной площади Еревана, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, время от времени между митингующими происходят потасовки. Сотрудники МВД не вмешиваются, у здания правительства выставлено оцепление.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583871879.html

баку

азербайджан

армения

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, ереван, в мире