https://ria.ru/20201110/erevan-1583869728.html
Сотрудники МВД Армении досматривают автомобили при въезде в Ереван
Сотрудники МВД Армении досматривают автомобили при въезде в Ереван
Сотрудники МВД Армении выборочно досматривают автомобили, въезжающие в Ереван, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:43
2020-11-10T09:43
2020-11-10T09:43
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ереван
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583858601_0:140:3141:1907_1400x0_80_0_0_ac08b0a6c274338b5c40f2ce3889cdfb.jpg
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД Армении выборочно досматривают автомобили, въезжающие в Ереван, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на въезде в Ереван с северного направления находятся сотрудники МВД, которые выборочно ведут досмотр въезжающих в город машин. Одна полоса движения перекрыта автомобилем правоохранителей. Чем обусловлена такая мера, силовики не пояснили.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20201110/armeniya-1583864168.html
ереван
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583858601_206:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ba67a66b64c7c660c9c4497acdd48aef.jpg
Кадры протестующих в парламенте Армении
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху.
2020-11-10T09:43
true
PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, в мире