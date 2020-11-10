https://ria.ru/20201110/erevan-1583869728.html

Сотрудники МВД Армении досматривают автомобили при въезде в Ереван

Сотрудники МВД Армении досматривают автомобили при въезде в Ереван

Сотрудники МВД Армении выборочно досматривают автомобили, въезжающие в Ереван, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:43

2020-11-10T09:43

2020-11-10T09:43

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ереван

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583858601_0:140:3141:1907_1400x0_80_0_0_ac08b0a6c274338b5c40f2ce3889cdfb.jpg

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД Армении выборочно досматривают автомобили, въезжающие в Ереван, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на въезде в Ереван с северного направления находятся сотрудники МВД, которые выборочно ведут досмотр въезжающих в город машин. Одна полоса движения перекрыта автомобилем правоохранителей. Чем обусловлена такая мера, силовики не пояснили.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201110/armeniya-1583864168.html

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестующих в парламенте Армении Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху. 2020-11-10T09:43 true PT0M32S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, в мире