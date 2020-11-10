Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201110/dorogi-1583887760.html
За два года в Ивановской области приведут в порядок всю дорожную сеть
За два года в Ивановской области приведут в порядок всю дорожную сеть
Власти Ивановской области планируют отремонтировать в текущем году более 300 километров региональной дорожной сети и свыше ста километров дорог в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:27
2020-11-10T11:27
ивановская область
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_0:156:3230:1974_1400x0_80_0_0_d65ca1fabed1665ab1feff39df004c54.jpg
ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ивановской области планируют отремонтировать в текущем году более 300 километров региональной дорожной сети и свыше ста километров дорог в муниципалитетах, сообщил РИА Новости начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.По его словам, за последние два года в Ивановской области уже отремонтирована треть региональных дорог. Это стало возможным, в частности, благодаря увеличению финансирования дорожного фонда за два последних года более чем в два раза: с 3,1 миллиарда рублей в 2018 году до 7,8 миллиарда рублей в 2020 году."В итоге в порядок приведено 90% всех основных трасс Ивановской области. В этом и следующем годах вся опорная сеть региона будет приведена в порядок. Таким образом, все города и районные центры области будут связаны друг с другом качественными дорогами. Также завершатся ремонты трасс, связывающих Ивановскую область с соседними субъектами", - отметил Вавринчук.Особое внимание к городским дорогамПо словам чиновника, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял решение расширить программу ремонтов дорог в муниципалитетах и направить на эти цели один миллиард рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Основной объем финансирования направлен в десять крупных городов и районных центров:Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершено строительство Западного обхода Иваново. Последний участок – дорога, связывающая Ивановский аэропорт с улицей Станкостроителей. С запуском обхода транзитный транспорт с ярославского направления выведен из центра города. При этом время в пути сократится более чем на 15 минут. "Это четырехполосная освещенная трасса с двумя кольцевыми развязками и разделение встречных потоков барьерным ограждением. Это самая современная трасса, в том числе по подходам к обеспечению безопасности движения. Трасса сложная, построена в условиях сложного рельефа, применено множество современных технологий, в том числе геосинтетические материалы", - отметил Вавринчук.Время инноваций и прогрессаОн подчеркнул, что абсолютно на всех объектах идет применение новых технологий. Это и новые высокопрочные асфальтобетонные смеси, и битумно-полимерные вяжущие добавки, щебеночно-мастичные асфальтобетоны, которые позволяют уменьшить износ и колеяобразование верхнего слоя покрытия. "В текущем году впервые применили бесшовную технологию укладки асфальтобетона при ремонте дороги в аэропорт. Для выполнения работ на участке дороги движение было перекрыто. Одновременно по всей ширине проезжей части на объекте работали четыре асфальтоукладчика, 12 катков и 28 самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь. Главным преимуществом бесшовного способа укладки асфальта является возможность избежать холодного стыка, который образуется при последовательном устройстве полос и затем более подвержен разрушению", - отметил Вавринчук.Кроме того, летом этого года в Ивановской области открыт "Дорожно-транспортный центр", который позволяет контролировать дорожную обстановку. В его составе – ситуационный центр, служба инспекции дорог и дорожная лаборатория. Специалисты контролируют в режиме реального времени текущую ситуацию на дорогах, выполнение ремонтных работ, освещение трасс и работу системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.Автомобили службы инспекции дорог оборудованы всем необходимым для выполнения систематического мониторинга состояния дорог и контроля за выполнением работ по ремонту и содержанию дорожной сети. В специализированной дорожной лаборатории специалисты испытывают асфальтобетонные смеси и дорожно-строительные материалы, в том числе, прочность асфальтобетона, коэффициент уплотнения, показатель водонасыщения. Определяется зерновой состав смеси, характеристики сдвигоустойчивости, эффективность сцепления и толщина слоёв, анализируются геометрические показатели полотна, измеряется продольный и поперечный уклон, колейность и другие показатели. Все эти параметры учитываются при приемке работ на объектах дорожного строительства и ремонта, сообщил чиновник.По его словам, установленные в ситуационном центре программные комплексы позволяют на системной основе проводить мониторинг качества содержания и ремонта региональных дорог. В базу занесены все дороги, которые в 2019 году были оцифрованы с помощью мобильной передвижной лаборатории. Ещё одно направление работы ситуационного центра – контроль систем фото-видеофиксации на региональных дорогах. Напомним, в Ивановской области установлено более 50 современных стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения "КОРДОН-М". Эффективность выявления нарушений на дорогах возросла многократно.В 2021 году у нас два приоритетных направления. Так, необходимо завершить ремонт на опорной сети и связей с соседними регионами: Тейково – Ростов, Заволжск – Костромская область, Комсомольск – Тейково, Лежнево – Савино. На данном участке к выполнению первого этапа уже приступили – 8,6 километра между Савино и трассой Шуя-Ковров. Кроме того, необходимо отремонтировать так называемые перемычки от дороги Тейково-Гаврилов-Посад к федеральной трассе Р-132 (Иваново – Владимир), сказал собеседник агентства."Также мы приступим к ремонту дорог, связывающих малые населенные пункты с опорной сетью региона: Фурманов – Каминский – Федорково, Шуя – Котюрево – Реньково (к селу Дунилово) и прочие. Кроме того, продолжится программу ремонтов в малых городах", - пояснил чиновник.
https://ria.ru/20201110/ivanovo-1583880650.html
https://ria.ru/20201109/byudzhet-1583692072.html
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_237:0:2969:2048_1400x0_80_0_0_9477d2652df06fabcfac66f84cd71168.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав воскресенский

За два года в Ивановской области приведут в порядок всю дорожную сеть

11:27 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ивановской области планируют отремонтировать в текущем году более 300 километров региональной дорожной сети и свыше ста километров дорог в муниципалитетах, сообщил РИА Новости начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.
По его словам, за последние два года в Ивановской области уже отремонтирована треть региональных дорог. Это стало возможным, в частности, благодаря увеличению финансирования дорожного фонда за два последних года более чем в два раза: с 3,1 миллиарда рублей в 2018 году до 7,8 миллиарда рублей в 2020 году.
Западный обход города Иваново - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10:50Ивановская область
Завершено строительство Западного обхода города Иваново
"В итоге в порядок приведено 90% всех основных трасс Ивановской области. В этом и следующем годах вся опорная сеть региона будет приведена в порядок. Таким образом, все города и районные центры области будут связаны друг с другом качественными дорогами. Также завершатся ремонты трасс, связывающих Ивановскую область с соседними субъектами", - отметил Вавринчук.

Особое внимание к городским дорогам

По словам чиновника, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял решение расширить программу ремонтов дорог в муниципалитетах и направить на эти цели один миллиард рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Основной объем финансирования направлен в десять крупных городов и районных центров:
"В их числе: Кинешма, Шуя, Кохма, Вичуга, Родники, Тейково, Приволжск, Юрьевец, Южа, Савино. Дороги в этих муниципалитетах ремонтируются комплексно с учетом реализации программ благоустройства и мероприятий повышения безопасности дорожного движения. Финансирование дорожных работ в этих городах увеличено в 5-9 раз относительно 2019 года. В первую очередь, ремонтируются магистральные улицы, обеспечивающие связи микрорайонов и объектов социальной сферы. В следующем году большое внимание планируется уделить частному сектору", - сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершено строительство Западного обхода Иваново. Последний участок – дорога, связывающая Ивановский аэропорт с улицей Станкостроителей. С запуском обхода транзитный транспорт с ярославского направления выведен из центра города. При этом время в пути сократится более чем на 15 минут.
"Это четырехполосная освещенная трасса с двумя кольцевыми развязками и разделение встречных потоков барьерным ограждением. Это самая современная трасса, в том числе по подходам к обеспечению безопасности движения. Трасса сложная, построена в условиях сложного рельефа, применено множество современных технологий, в том числе геосинтетические материалы", - отметил Вавринчук.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 10:18Ивановская область
Бюджет Ивановской области на 2021 год сохранит соцнаправленность

Время инноваций и прогресса

Он подчеркнул, что абсолютно на всех объектах идет применение новых технологий. Это и новые высокопрочные асфальтобетонные смеси, и битумно-полимерные вяжущие добавки, щебеночно-мастичные асфальтобетоны, которые позволяют уменьшить износ и колеяобразование верхнего слоя покрытия.
"В текущем году впервые применили бесшовную технологию укладки асфальтобетона при ремонте дороги в аэропорт. Для выполнения работ на участке дороги движение было перекрыто. Одновременно по всей ширине проезжей части на объекте работали четыре асфальтоукладчика, 12 катков и 28 самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь. Главным преимуществом бесшовного способа укладки асфальта является возможность избежать холодного стыка, который образуется при последовательном устройстве полос и затем более подвержен разрушению", - отметил Вавринчук.
Кроме того, летом этого года в Ивановской области открыт "Дорожно-транспортный центр", который позволяет контролировать дорожную обстановку. В его составе – ситуационный центр, служба инспекции дорог и дорожная лаборатория. Специалисты контролируют в режиме реального времени текущую ситуацию на дорогах, выполнение ремонтных работ, освещение трасс и работу системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.
Автомобили службы инспекции дорог оборудованы всем необходимым для выполнения систематического мониторинга состояния дорог и контроля за выполнением работ по ремонту и содержанию дорожной сети. В специализированной дорожной лаборатории специалисты испытывают асфальтобетонные смеси и дорожно-строительные материалы, в том числе, прочность асфальтобетона, коэффициент уплотнения, показатель водонасыщения. Определяется зерновой состав смеси, характеристики сдвигоустойчивости, эффективность сцепления и толщина слоёв, анализируются геометрические показатели полотна, измеряется продольный и поперечный уклон, колейность и другие показатели. Все эти параметры учитываются при приемке работ на объектах дорожного строительства и ремонта, сообщил чиновник.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:15Ивановская область
Жители Ивановской области распределили возвращенные в бюджет средства
По его словам, установленные в ситуационном центре программные комплексы позволяют на системной основе проводить мониторинг качества содержания и ремонта региональных дорог. В базу занесены все дороги, которые в 2019 году были оцифрованы с помощью мобильной передвижной лаборатории.
"Ситуационный центр также отслеживает работу системы освещения на региональных дорогах. В 2019 году Ивановская область стала первым регионом в стране, где в рамках энергосервисного контракта заменили освещение на региональных трассах. Все данные системы освещения заведены в ситуационный центр, отслеживается работоспособность линий и каждой лампы в отдельности. Благодаря модернизации системы освещения бюджет региона уже получил экономию на 50%, при том, что довели уровень освещения до нормативного", - пояснил Вавринчук.
Ещё одно направление работы ситуационного центра – контроль систем фото-видеофиксации на региональных дорогах. Напомним, в Ивановской области установлено более 50 современных стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения "КОРДОН-М". Эффективность выявления нарушений на дорогах возросла многократно.
В будущем году темпы не снизим
В 2021 году у нас два приоритетных направления. Так, необходимо завершить ремонт на опорной сети и связей с соседними регионами: Тейково – Ростов, Заволжск – Костромская область, Комсомольск – Тейково, Лежнево – Савино. На данном участке к выполнению первого этапа уже приступили – 8,6 километра между Савино и трассой Шуя-Ковров. Кроме того, необходимо отремонтировать так называемые перемычки от дороги Тейково-Гаврилов-Посад к федеральной трассе Р-132 (Иваново – Владимир), сказал собеседник агентства.
"Также мы приступим к ремонту дорог, связывающих малые населенные пункты с опорной сетью региона: Фурманов – Каминский – Федорково, Шуя – Котюрево – Реньково (к селу Дунилово) и прочие. Кроме того, продолжится программу ремонтов в малых городах", - пояснил чиновник.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния