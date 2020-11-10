https://ria.ru/20201110/dorogi-1583887760.html

За два года в Ивановской области приведут в порядок всю дорожную сеть

За два года в Ивановской области приведут в порядок всю дорожную сеть

Власти Ивановской области планируют отремонтировать в текущем году более 300 километров региональной дорожной сети и свыше ста километров дорог в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:27

2020-11-10T11:27

2020-11-10T11:27

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ивановской области планируют отремонтировать в текущем году более 300 километров региональной дорожной сети и свыше ста километров дорог в муниципалитетах, сообщил РИА Новости начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.По его словам, за последние два года в Ивановской области уже отремонтирована треть региональных дорог. Это стало возможным, в частности, благодаря увеличению финансирования дорожного фонда за два последних года более чем в два раза: с 3,1 миллиарда рублей в 2018 году до 7,8 миллиарда рублей в 2020 году."В итоге в порядок приведено 90% всех основных трасс Ивановской области. В этом и следующем годах вся опорная сеть региона будет приведена в порядок. Таким образом, все города и районные центры области будут связаны друг с другом качественными дорогами. Также завершатся ремонты трасс, связывающих Ивановскую область с соседними субъектами", - отметил Вавринчук.Особое внимание к городским дорогамПо словам чиновника, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял решение расширить программу ремонтов дорог в муниципалитетах и направить на эти цели один миллиард рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Основной объем финансирования направлен в десять крупных городов и районных центров:Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершено строительство Западного обхода Иваново. Последний участок – дорога, связывающая Ивановский аэропорт с улицей Станкостроителей. С запуском обхода транзитный транспорт с ярославского направления выведен из центра города. При этом время в пути сократится более чем на 15 минут. "Это четырехполосная освещенная трасса с двумя кольцевыми развязками и разделение встречных потоков барьерным ограждением. Это самая современная трасса, в том числе по подходам к обеспечению безопасности движения. Трасса сложная, построена в условиях сложного рельефа, применено множество современных технологий, в том числе геосинтетические материалы", - отметил Вавринчук.Время инноваций и прогрессаОн подчеркнул, что абсолютно на всех объектах идет применение новых технологий. Это и новые высокопрочные асфальтобетонные смеси, и битумно-полимерные вяжущие добавки, щебеночно-мастичные асфальтобетоны, которые позволяют уменьшить износ и колеяобразование верхнего слоя покрытия. "В текущем году впервые применили бесшовную технологию укладки асфальтобетона при ремонте дороги в аэропорт. Для выполнения работ на участке дороги движение было перекрыто. Одновременно по всей ширине проезжей части на объекте работали четыре асфальтоукладчика, 12 катков и 28 самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь. Главным преимуществом бесшовного способа укладки асфальта является возможность избежать холодного стыка, который образуется при последовательном устройстве полос и затем более подвержен разрушению", - отметил Вавринчук.Кроме того, летом этого года в Ивановской области открыт "Дорожно-транспортный центр", который позволяет контролировать дорожную обстановку. В его составе – ситуационный центр, служба инспекции дорог и дорожная лаборатория. Специалисты контролируют в режиме реального времени текущую ситуацию на дорогах, выполнение ремонтных работ, освещение трасс и работу системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.Автомобили службы инспекции дорог оборудованы всем необходимым для выполнения систематического мониторинга состояния дорог и контроля за выполнением работ по ремонту и содержанию дорожной сети. В специализированной дорожной лаборатории специалисты испытывают асфальтобетонные смеси и дорожно-строительные материалы, в том числе, прочность асфальтобетона, коэффициент уплотнения, показатель водонасыщения. Определяется зерновой состав смеси, характеристики сдвигоустойчивости, эффективность сцепления и толщина слоёв, анализируются геометрические показатели полотна, измеряется продольный и поперечный уклон, колейность и другие показатели. Все эти параметры учитываются при приемке работ на объектах дорожного строительства и ремонта, сообщил чиновник.По его словам, установленные в ситуационном центре программные комплексы позволяют на системной основе проводить мониторинг качества содержания и ремонта региональных дорог. В базу занесены все дороги, которые в 2019 году были оцифрованы с помощью мобильной передвижной лаборатории. Ещё одно направление работы ситуационного центра – контроль систем фото-видеофиксации на региональных дорогах. Напомним, в Ивановской области установлено более 50 современных стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения "КОРДОН-М". Эффективность выявления нарушений на дорогах возросла многократно.В 2021 году у нас два приоритетных направления. Так, необходимо завершить ремонт на опорной сети и связей с соседними регионами: Тейково – Ростов, Заволжск – Костромская область, Комсомольск – Тейково, Лежнево – Савино. На данном участке к выполнению первого этапа уже приступили – 8,6 километра между Савино и трассой Шуя-Ковров. Кроме того, необходимо отремонтировать так называемые перемычки от дороги Тейково-Гаврилов-Посад к федеральной трассе Р-132 (Иваново – Владимир), сказал собеседник агентства."Также мы приступим к ремонту дорог, связывающих малые населенные пункты с опорной сетью региона: Фурманов – Каминский – Федорково, Шуя – Котюрево – Реньково (к селу Дунилово) и прочие. Кроме того, продолжится программу ремонтов в малых городах", - пояснил чиновник.

https://ria.ru/20201110/ivanovo-1583880650.html

https://ria.ru/20201109/byudzhet-1583692072.html

https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский