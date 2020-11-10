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Биография Алексея Чекункова
Биография Алексея Чекункова
Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия). РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:16
2020-11-10T17:16
отставки и назначения - новости
алексей чекунков
справки
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Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия).В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.В 2002-2003 году работал директором проектов в Инвестиционной Группе "Алроса ", где участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Республике Саха (Якутия).В 2003-2006 годах – специалист, затем вице-президент в Delta Private Equity – одной из ведущих компаний прямых инвестиций в России В 2006-2009 годах стал сооснователем и управляющим директором в инвестиционной компании Объединенная золотая компания (ОЗК), входившей в консорциум Альфа-Групп.В 2009-2011 годах руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital.С 2011 по 2013 год – директор, членом правления и инвестиционного комитета в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ). В РФПИ Алексей Чекунков отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-Китайского инвестиционного фонда. В 2013-2014 годах руководил собственной инвестиционной компанией PAMIR Capital.С октября 2014 года Алексей Чекунков возглавляет Фонд развития Дальнего Востока. 10 ноября 2020 года Государственная Дума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.Владеет английским и французским языками.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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отставки и назначения - новости, алексей чекунков, справки

Биография Алексея Чекункова

17:16 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия).
В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.
В 2002-2003 году работал директором проектов в Инвестиционной Группе "Алроса ", где участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Республике Саха (Якутия).
В 2003-2006 годах – специалист, затем вице-президент в Delta Private Equity – одной из ведущих компаний прямых инвестиций в России
В 2006-2009 годах стал сооснователем и управляющим директором в инвестиционной компании Объединенная золотая компания (ОЗК), входившей в консорциум Альфа-Групп.
В 2009-2011 годах руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital.
С 2011 по 2013 год – директор, членом правления и инвестиционного комитета в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ). В РФПИ Алексей Чекунков отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-Китайского инвестиционного фонда.
В 2013-2014 годах руководил собственной инвестиционной компанией PAMIR Capital.
С октября 2014 года Алексей Чекунков возглавляет Фонд развития Дальнего Востока.
10 ноября 2020 года Государственная Дума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Владеет английским и французским языками.
 
Отставки и назначения - НовостиАлексей ЧекунковСправки
 
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