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https://ria.ru/20201110/balet-1583905928.html
Фестиваль балета имени Нуреева пройдет в Казани в декабре
Фестиваль балета имени Нуреева пройдет в Казани в декабре
XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева, который должен был состояться в Казани в мае, но был перенесен из-за коронавируса,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:41
2020-11-10T12:41
республика татарстан
кремлевский балет
большой театр
михайловский театр
борис эйфман
казань
общество
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева, который должен был состояться в Казани в мае, но был перенесен из-за коронавируса, пройдет с 17 по 26 декабря, сообщает оргкомитет фестиваля.Фестиваль имени Рудольфа Нуреева – крупнейший фестиваль балетного искусства, один из старейших в России. Проходит ежегодно с 1987 года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета (ТАГТОиБ) имени Джалиля. С 1993 года форум носит имя величайшего танцовщика XX века Нуреева с его личного согласия. В 1992 году Нуреев дважды посетил Казань: в марте он начал работу над "Щелкунчиком" Чайковского с оркестром театра, в мае непосредственно на фестивале дирижировал спектаклем. Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова."C 17 по 26 декабря на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля состоится XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Балетный форум должен был пройти в Казани в мае 2020 года, однако в связи с пандемией был перенесен на декабрь", - говорится в сообщении.Программу фестиваля составят восемь спектаклей. Прежде всего, это постановки театра имени Джалиля с участием приглашенных звезд и ведущих солистов казанской труппы: в афишу вошли шедевры классического репертуара "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Баядерка" и "Дон Кихот" Минкуса, а также главный национальный балет "Шурале" Яруллина (показ посвящен 75-летию создания спектакля).Помимо этого, в рамках фестиваля выступят сразу два приглашенных балетных коллектива: театр "Кремлевский балет" впервые представит в Казани спектакль "Руслан и Людмила" на музыку Глинки – Агафонникова, театр балета Бориса Эйфмана – спектакль "Анна Каренина" на музыку Чайковского.Для участия в спектаклях фестиваля приглашены солисты ведущих театров России. Ожидается, что труппу Большого театра представят Ольга Смирнова, Якопо Тисси, Мария Виноградова, Давид Мотта Соарес, Марк Чино и другие. Роль Солора в спектакле "Баядерка" исполнит премьер Мариинского театра Кимин Ким, партию Базиля в "Дон Кихоте" - звезда мирового балета Иван Васильев (Михайловский театр). Главные роли в спектакле "Шурале" исполнят солисты ТАГТОиБ Кристина Андреева, Михаил Тимаев и Олег Ивенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lidery-1582605184.html
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кремлевский балет, большой театр, михайловский театр, борис эйфман, казань, общество

Фестиваль балета имени Нуреева пройдет в Казани в декабре

12:41 10.11.2020
 
© РИА Новости / Роман КручининКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Роман Кручинин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева, который должен был состояться в Казани в мае, но был перенесен из-за коронавируса, пройдет с 17 по 26 декабря, сообщает оргкомитет фестиваля.
Фестиваль имени Рудольфа Нуреева – крупнейший фестиваль балетного искусства, один из старейших в России. Проходит ежегодно с 1987 года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета (ТАГТОиБ) имени Джалиля. С 1993 года форум носит имя величайшего танцовщика XX века Нуреева с его личного согласия. В 1992 году Нуреев дважды посетил Казань: в марте он начал работу над "Щелкунчиком" Чайковского с оркестром театра, в мае непосредственно на фестивале дирижировал спектаклем. Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.
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"C 17 по 26 декабря на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля состоится XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Балетный форум должен был пройти в Казани в мае 2020 года, однако в связи с пандемией был перенесен на декабрь", - говорится в сообщении.
Программу фестиваля составят восемь спектаклей. Прежде всего, это постановки театра имени Джалиля с участием приглашенных звезд и ведущих солистов казанской труппы: в афишу вошли шедевры классического репертуара "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Баядерка" и "Дон Кихот" Минкуса, а также главный национальный балет "Шурале" Яруллина (показ посвящен 75-летию создания спектакля).
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Помимо этого, в рамках фестиваля выступят сразу два приглашенных балетных коллектива: театр "Кремлевский балет" впервые представит в Казани спектакль "Руслан и Людмила" на музыку Глинки – Агафонникова, театр балета Бориса Эйфмана – спектакль "Анна Каренина" на музыку Чайковского.
Для участия в спектаклях фестиваля приглашены солисты ведущих театров России. Ожидается, что труппу Большого театра представят Ольга Смирнова, Якопо Тисси, Мария Виноградова, Давид Мотта Соарес, Марк Чино и другие. Роль Солора в спектакле "Баядерка" исполнит премьер Мариинского театра Кимин Ким, партию Базиля в "Дон Кихоте" - звезда мирового балета Иван Васильев (Михайловский театр). Главные роли в спектакле "Шурале" исполнят солисты ТАГТОиБ Кристина Андреева, Михаил Тимаев и Олег Ивенко.
 
Республика ТатарстанКремлевский балетБольшой театрМихайловский театрБорис ЭйфманКазаньОбщество
 
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