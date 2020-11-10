https://ria.ru/20201110/azerbaydzhan-1583843666.html
Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил российскому коллеге генералу армии Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП с... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:21
2020-11-10T00:21
2020-11-10T00:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
крушение российского вертолета в армении
россия
нагорный карабах
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил российскому коллеге генералу армии Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП с российским вертолетом сообщает азербайджанское военное ведомство.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, россия, нагорный карабах, ми-24, азербайджан, армения, в мире