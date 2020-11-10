https://ria.ru/20201110/azerbaydzhan-1583843666.html

Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями

Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил российскому коллеге генералу армии Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП с... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:21

2020-11-10T00:21

2020-11-10T00:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

крушение российского вертолета в армении

россия

нагорный карабах

ми-24

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил российскому коллеге генералу армии Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП с российским вертолетом сообщает азербайджанское военное ведомство.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, россия, нагорный карабах, ми-24, азербайджан, армения, в мире